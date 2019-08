Música de Cardi B e Anitta terá vocais inéditos de Mr. Catra

View this post on Instagram

Esse sou eu de manhã depois de horas trabalhando via Whatsapp com a Anitta. Cansado, mas feliz…Meses atrás a família do rei @mrcatrareal veio aqui no estúdio com umas vozes inéditas dele pedindo uma força, já que éramos muito parceiros. Produzi um funk 150 com trap com uma das vozes dele e acabou saindo uma bomba! Contei a história e mostrei pra Anitta aqui no estúdio e ela curtiu muito… Passou a madrugada aqui, sentou num canto e escreveu o verso dela e ficou foda! Quando ela tava indo embora disse que sempre quis fazer uma música com Mr Catra e pediu pra avisar a família dele que doaria pra eles todo o dinheiro de direito autoral que fosse ganhar com a música e que ia procurar alguém incrível pra cantar junto. Quando ela me disse que Cardi B estava indo encontrar ela ontem em LA fiquei louco na esperança. Fiquei horas fazendo beat e mandando pra ela, ela já tinha 2 opções minhas selecionadas e outras várias de alguns grandes amigos da indústria, mas eu ainda tinha 8 horas pra produzir coisa nova e eu não parei 1 minuto. Essa foi minha cara quando ela me contou que Cardi escolheu a minha. Paizão , 1 semana antes de você partir , você me disse no hospital que ia sair e ia fazer um disco comigo na Papatunes! Essa é pra você e pra toda família Catra! É a prova de que você é eterno! Anitta + Mr Catra + Cardi B + Papatinho !!