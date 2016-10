Música e futebol entram em campo no Gre-Nal dos Artistas

Uma das atrações mais esperadas em todas as edições da Festa Nacional da Música, o Gre-Nal dos Artistas mantém a tradição em 2016, quando o evento acontece em Porto Alegre (RS) depois de 11 anos sendo realizado na Serra Gaúcha, em Canela.

Em novo campo, a partida está marcada para as 16h do dia 18 de outubro, no Estádio do Esporte Clube São José (Padre Hildebrando, 1100 – Bairro Passo D’Areia), com entrada mediante 1 quilo de alimento não perecível.

O jogo, que reúne diferentes nomes da música dentro e fora do campo, conta com uniformes e ônibus oficiais dos times tricolor e colorado, cedidos pelos consulados do Grêmio e do Internacional especialmente para o amistoso.

Em outros anos, brilharam em campo nomes como Thiaguinho, Ivo Meirelles, Tico Santa Cruz, Gabriel, O Pensador, Leiz, da Turma do Pagode, Lucas Silveira, da Fresno, Rodrigo Santos, do Barão Vermelho, Dodô, do Sorriso Maroto, Rafael Machado, da Chimarruts, e o já consagrado como artilheiro da Festa, André Marinho.

Festa Nacional da Música – Marcada pela diversidade de estilos, a Festa Nacional da Música promove, de 9 a 19 de outubro, a integração de artistas de todo Brasil e dos mais variados gêneros musicais. Do rock ao samba, do funk ao forró, do rap ao sertanejo, da MPB à música clássica, o clima é de descontração e intercâmbio cultural junto a personalidades de renome do mercado da música, como empresários, produtores e representantes de gravadoras. Shows espontâneos, parcerias improvisadas, jam sessions e debates importantes acerca da indústria fonográfica brasileira dão o tom do evento.

Cidade da Música – Neste ano, o maior encontro da música brasileira irá tomar conta das ruas de Porto Alegre em uma programação aberta ao público e especialmente voltada a artistas regionais e locais: a Cidade da Música. Realizada de 9 a 15 de outubro como uma espécie de aquecimento para as atrações já tradicionais, as atividades serão gratuitas e passarão pelos principais pontos da capital gaúcha, como parques, praças, estações de trem, cinemas e teatros.

