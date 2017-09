Música em Cena traz Shows de Alice Caymmi, As Bahias e a Cozinha Mineira e Antônio Carlos Falcão

O Música em Cena é uma das grandes novidades deste ano. Com a proposta de conectar a capital gaúcha ao mais novo e representativo cenário musical brasileiro, o projeto acontecerá de 13 a 23 de setembro, durante o Porto Alegre em Cena. Através de curadoria, a temática escolhida para esta primeira edição é a liberdade de gênero.

Entre os shows principais estão Alice Caymmi (dia 20), com o espetáculo Louca, em que a cantora e compositora apresenta canções do disco Rainha dos Raios; o grupo paulista As Bahias e a Cozinha Mineira (dia 13), formado pelas vocalistas trans Assucena Assucena e Raquel Virgínia ao lado do guitarrista Rafael Acerbi; e a comédia musical A Doce Bárbara – Maria Bethânia em Cantoria (dia 18), do ator e cantor gaúcho Antônio Carlos Falcão. Os ingressos para esses três espetáculos já estão à venda na bilheteria oficial do Porto Alegre em Cena e no site portoalegreemcena.superingresso.com.br.

Sessões malditas

O projeto também está trazendo de volta para a cidade as famosas sessões malditas, com uma programação ardente e gratuita em horário inusitado. As apresentações ocorrerão sempre a partir das 23h59 no saguão do Centro Municipal de Cultura. Haverá shows de Valéria Houston (dia 23); Arthur de Faria com as atrizes Áurea Baptista e Georgette Fadel (dia 14); uma performance cênico-musical do grupo Pretagô (dia 22); além duas sessões em homenagem a Caio Fernando Abreu com os espetáculos #CabarédoCaio (dia 21) e Caio em Construção (dia 15).

Oficina

Além de participar de uma das sessões malditas, o pianista, compositor, produtor musical e arranjador Arthur de Faria também ministrará uma oficina sobre como funciona e para que serve uma trilha sonora. O encontro, com duração de seis horas e dividido entre os dias 21 e 22, acontecerá no Studio Stravaganza e já está com inscrições abertas pelo e-mail inscricaoemcena@gmail.com.

Em uma programação fundamentada na qualidade e acessibilidade, o Música em Cena coloca-se numa posição estratégica para a consolidação de artistas que despontam por suas ousadias musicais e comportamentais. O projeto traz convidados que estão em destaque no independente e que apresentam heterogeneidade em seus repertórios somada à grande visibilidade nas mídias sociais.

PROGRAMAÇÃO:

AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA, EM ETC & TAL (SÃO PAULO)

Dia 13 de setembro, às 21h, no Theatro São Pedro

Ingressos: R$ 80 inteiro/ R$ 40 meia-entrada

Partindo do repertório do primeiro disco lançado pela banda, intitulado Mulher (2015), este espetáculo vibrante e altamente performático apresenta uma sonoridade muito original e multifacetada – que abarca elementos de ritmos brasileiros como samba, axé, rock e funk, além do blues e outras vertentes internacionais – e ainda, de quebra, traz à tona questões relacionadas a gênero e universo feminino. As Bahias e a Cozinha Mineira – grupo formado pelas arrasadoras vocalistas trans Assucena Assucena e Raquel Virgínia, conta ainda com Rafael Acerbi na guitarra, Rob Ashtoffen no baixo, Carlos Eduardo Samuel no teclado, Vitor Coimbra na bateria e Danilo Moura na percussão – desconstrói tabus com suas melodias potentes, de letras provocativas e performances competentes e arrebatadoras, resultando num estrondoso sucesso de crítica e público por onde passam.

ANTÔNIO CARLOS FALCÃO APRESENTA A DOCE BÁRBARA – MARIA BETHÂNIA EM CANTORIA (PORTO ALEGRE)

Dia 18 de setembro, às 21h, no Teatro Renascença

Ingressos: R$ 40 inteiro/ R$ 20 meia-entrada

Criado há 36 anos pelo ator e cantor Antônio Carlos Falcão, esta comédia musical traça a trajetória de uma famosa artista e as passagens importantes de sua vida. Misturando elementos fictícios com factuais, inspirado na diva baiana, o espetáculo cria uma realidade paralela suspensa na alquimia de um show musical e, ao mesmo tempo, entorpecida pela ironia, poesia e doses de humor como as aparições de Chico Buarque e Ney Matogrosso. Esta “Bethânia gaúcha”, personagem criada a partir da genuína admiração de Falcão, não se trata de uma imitação, mas sim, de um mito desnudado, dos trejeitos a sua personalidade, transformado e interpretado sem pudor sob a ótica da comédia. Para engrandecer a performance, a peça conta ainda com a habilidosa banda composta por Alexandre Missel (direção musical), Daniel Nodari, Bruno Coelho e Greg Patrocínio.

ALICE CAYMMI, EM LOUCA (RIO DE JANEIRO)

Dia 20 de setembro, às 21h, no Theatro São Pedro

Ingressos: R$ 80 inteiro/ R$ 40 meia-entrada

Mergulhando fundo na memória afetiva, sem rótulos e sem amarras, a incandescente princesa da nobre dinastia Caymmi embaralha conceitos de brega e chique e, com arranjos inventivos, não deixa nada em seu lugar convencional, numa espécie de descarga eletrizante de criatividade no universo pop. Dona de uma voz grave, imponente e carregada de dramaticidade, uma performance segura e cheia de personalidade e um repertório heterogêneo – que conta com canções de seu disco Rainha dos Raios (2014), como Homem (Caetano Veloso), Meu mundo caiu (Maysa), Princesa (MC Marcinho) e, é claro, Iansã (Gilberto Gil) – as recriações de Alice ganham novos ares, confirmando-a como um dos grandes nomes da música contemporânea brasileira, uma intérprete em ponto de fervura.

SESSÕES MALDITAS

Entrada franca

ARTHUR DE FARIA CONVIDA ÁUREA BAPTISTA E GEORGETTE FADDEL (PORTO ALEGRE E SÃO PAULO)

Dia 14 de setembro, às 23h59, no Centro Municipal de Cultura

Um simples recital, íntimo e informal, encabeçado pelo músico, compositor e arranjador Arthur de Faria em parceria com as grandes atrizes Áurea Baptista e Georgette Fadel. A ideia deste show parte do encontro destes três consagrados artistas, que admiram-se mutuamente, e que há tempos querem desenvolver o projeto juntos. No repertório, canções escritas por Arthur de Faria para teatro e muito mais.

CAIO EM CONSTRUÇÃO (PORTO ALEGRE)

Dia 15 de setembro, às 23h59, no Centro Municipal de Cultura

Caio em Construção – da representativa artista gaúcha Deborah Finocchiaro, que já contabiliza mais de 30 anos em sua louvável trajetória pelos palcos e do excelente músico Fernando Sessé – é uma sensível intervenção músico-teatral que transpõe o universo de Caio Fernando Abreu para o palco a partir de crônicas, trechos de cartas, contos, poemas e depoimentos, tudo isso embalado por músicas autorais executadas ao vivo, em total conexão. Partindo das temáticas que mais despertavam a imaginação do escritor, como a condição humana e as emoções, a performance questiona valores da sociedade e, principalmente, propõe uma reflexão a respeito da alma humana e seus meandros mais profundos.

#CABARÉDOCAIO (PORTO ALEGRE)

Dia 21 de setembro, às 23h59, no Centro Municipal de Cultura

Em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu – que reúne dois grupos bastante experientes neste universo, a Cia de Comédias Dercy Bocú (SP) e a Cia Teatrofídico (RS) – a performance mistura trechos de contos, cartas e poemas do autor, como Os sobreviventes, Sapatinhos Vermelhos, Sargento Garcia, Linda – Uma História Horrível, Luz e Sombras e Meu Amigo Cláudia, que compõem o roteiro elaborado pelo coletivo de artistas. Para completar a performance e resgatar uma atmosfera em estilo cabaré, brejeiro e revisteiro, canções são executadas e cantadas ao vivo em meio à plateia, tornando-a parte da encenação, relembrando Caio F, passando em Re-visão, nossa cena contemporânea, como no extinto Teatro de Revista.

NOITE PRETAGÔ (PORTO ALEGRE)

Dia 22 de setembro, às 23h59, no Centro Municipal de Cultura

Uma performance cênico-musical do grupo Pretagô – quilombo de artistas oriundo do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, em Porto Alegre, que pesquisa identidade, inserção, representação e representatividade da pessoa negra nas artes cênicas há três anos – que conta com cenas e músicas de espetáculos do repertório do grupo, além de novidades que estarão presentes em seu mais novo projeto com estreia prevista para o final de 2017. Música, corpo e presença em um espaço-tempo dilatado pelas ondas da noite preta.

VALÉRIA HOUSTON – SEXO FRÁGIL? (PORTO ALEGRE)

Dia 23 de setembro, às 23h59, no Centro Municipal de Cultura

Sexo Frágil? é o primeiro CD de canções autorais da cantora gaúcha Valéria Houston. No mercado há mais de 20 anos, Valéria apresenta o show com 12 canções inéditas, do seu novo trabalho, trazendo músicas que abordam os mais variados e diferentes temas, dentro da atmosfera de vida (e musical) da cantora. A canção título trata de uma experiência pessoal dela, e foi composta pela própria Valéria, enquanto as demais composições trazem grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Claudio Lins, Marcelo Várzea, Paulo Renato Nardelli e Paulo Mendonça (compositor de inúmeras canções do grupo icônico Secos & Molhados). O show mescla irreverência e bom humor, marcas registradas da cantora, com pitadas de militância e ativismo contra a perseguição de gênero.

OFICINA MUSICAL COM ARTHUR DE FARIA

Inscrições gratuitas pelo e-mail inscricaoemcena@gmail.com

TRILHAS, SCORES, SOUNDTRACKS: COMO FUNCIONA E PARA QUE SERVE UMA TRILHA SONORA

Dias 21 e 22 de setembro, às 14h, no Studio Stravaganza

A oficina será ministrada pelo pianista, compositor, produtor musical e arranjador Arthur de Faria, que já compôs mais de 30 trilhas para teatro, cinema, ballet e televisão e, há duas décadas, se dedica a estudar o assunto. Abordando aspectos fundamentais sobre o tema, a oficina se propõe a desenvolver nos amantes e estudiosos do cinema a capacidade de audição crítica e aprofundada das trilhas sonoras e seu funcionamento dentro das obras cinematográficas, discutindo as diferentes formas de se colocar a música numa mesma cena. Com duração de seis horas, divididas em dois encontros, a oficina tem inscrições gratuitas pelo e-mail inscricaoemcena@gmail.com.

SERVIÇO:

MÚSICA EM CENA

De 13 a 23 de setembro

Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Azenha)

Teatro Renascença, no interior do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Azenha)

Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n – Centro)

Studio Stravaganza (Rua Dr. Olinto de Oliveira, 68 – Santana)

INGRESSOS

Sessões malditas: entrada franca

Oficina: inscrições gratuitas no e-mail inscricaoemcena@gmail.com

Espetáculo local (Antônio Carlos Falcão em A Doce Bárbara): R$ 40 inteiro / R$ 20 meia-entrada*

Espetáculos nacionais (Alice Caymmi em Louca e As Bahias e a Cozinha Mineira em Etc & Tal): R$ 80 inteiro / R$ 40 meia-entrada (Consulte os descontos em www.portoalegreemcena.com)

PONTOS DE VENDA

– Bilheteria oficial do Porto Alegre em Cena (sem taxa de conveniência) – Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307): de terça a sábado, das 10h às 14h e das 15h às 19h. Formas de pagamento: Dinheiro, Visa e Master (débito e crédito à vista).