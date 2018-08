Às 18h desta terça-feira, o projeto “Clássicos” da Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias nº 973, no Centro Histórico) apresenta o recital “A Arte do Cornet” com o trompetista Tiago Linck e o pianista Daniel Benitz. O ingresso no evento será feito mediante contribuição espontânea e o espaço tem capacidade máxima de 50 lugares.

