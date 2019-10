Música na Praça agenda últimas apresentações de sua segunda temporada

O Música na Praça se aproxima do fim de mais uma temporada de apresentações musicais em shoppings da rede Bourbon e no Moinhos Shopping. O projeto, que tem como objetivo valorizar o trabalho de artistas locais, promoveu nesta edição a interatividade entre os clientes dos shoppings onde os shows acontecem e os cantores que fazem parte do projeto.

As apresentações seguem acontecendo nas quintas-feiras até o dia 31 de outubro, e o público ainda pode participar das enquetes que ajudam a definir o repertório que fará parte dos espetáculos. As votações são realizadas na fanpage da rede Bourbon e do Moinhos Shopping no Facebook.

De forma rotativa, os cantores Bruno de Ros, Brunno Bonelli, Wagner Torre, Eduardo Pitta, Bibiana Petek, Nani Medeiros e Aline Stoffel seguem se apresentando nos shoppings Bourbon Assis Brasil, Bourbon Wallig e Moinhos Shopping, em Porto Alegre e no Bourbon Novo Hamburgo. Os shows têm início às 19h e são abertos ao público.