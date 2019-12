Acontece Música no Park de dezembro embala preparativos para as festas de fim de ano

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Em meio às compras de fim de ano, os clientes do ParkShopping aproveitam para curtir um som ao vivo às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h, com o Música no Park. Em dezembro, TNG Duo e Banda Runa embalam o clima de Natal e Réveillon.

Neste mês, o repertório contempla sucessos nacionais e internacionais do rock, do pop, da country music, do folk e da bluegrass, com destaque para composições e versões próprias de sucessos.

Para animar o meio da semana, a TNG Duo apresenta às quartas-feiras seu show multi-instrumentista com repertório autoral e grandes sucessos acompanhados do toque proporcionado pela escaleta, pela harmônica, pela flauta e pelo violino. No setlist da dupla, country music, folk, bluegrass e pop.

Às sextas-feiras, para começar o fim de semana no melhor estilo, a Banda Runa apresenta ao público versões próprias e acústicas de grandes clássicos do rock nacional e internacional.

Os shows acontecem das 19h às 21h, no palco da Praça de Alimentação (piso L3). O Música no Park é uma atividade gratuita, com apresentações musicais ao vivo duas vezes por semana.

Música no Park – Dezembro/ quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h/ Praça de alimentação do ParkShopping Canoas, piso L3 (Av. Farroupilha, 4.545)/ Quartas – TNG Duo/ Sextas – Banda Runa

