Música tema da Copa América 2019 já está disponível

Já está disponível a música-tema da CONMEBOL Copa América Brasil 2019. Escrita por Rafinha RSQ, Léo Santana, Karol G e Ovy On The Drums, “Vibra Continente” traz uma mistura de swing latino com a sensualidade do funk e uma letra que convoca a união do continente para vibrar e torcer junto, valorizando a bola e cada país da América Latina.

O Gerente Geral de Competição do Comitê Organizador Local da Copa América Brasil 2019, Thiago Jannuzzi, falou sobre o resultado desse encontro inédito entre os astros latinos e ressaltou que a canção e o clipe vão fazer com que o torcedor vibre ainda mais nas arquibancadas: “A música é alegre e destaca a energia e a vibração dos povos sul-americanos, que era o nosso objetivo. As vozes da Karol G e do Léo Santana casaram muito bem com a letra, a melodia, o que fez a canção ficar perfeita. E o clipe resume toda a força e união dos sul-americanos, que vão ajudar a fazer da CONMEBOL Copa América Brasil 2019 uma celebração vibrante e pacífica”, afirmou.

O videoclipe, dirigido por Thiago Calviño, busca valorizar os torcedores, com o intuito de transmitir a energia da música, a alegria e admiração a um esporte que une povos e países. O conceito foi o de traduzir em imagens a relação do povo com o futebol, ilustradas por crianças jogando bola, uma festa com pessoas de todas as etnias, com muita música e dança. O estádio Maracanã, o templo sagrado do futebol brasileiro e mundial, também estará neste cenário.

“Espero que seja um sucesso que possa abrir portas incríveis para nós dois. É um trabalho totalmente desafiador para mim, por ser algo que vai rodar o mundo inteiro, no qual muitas pessoas poderão conhecer melhor o nosso trabalho. É uma grande responsabilidade e estou muito satisfeito com o resultado da música e do clipe. Esperamos que a galera possa cantar a música e torcer muito nas arquibancadas”, disse Léo Santana, um dos cantores do hit.

Karol G também falou sobre a expectativa para esse lançamento: “Nunca imaginei que algum dia eu faria parte de uma música tão importante como essa para a CONMEBOL Copa América, um evento esportivo no qual muitos países estão envolvidos, especialmente o meu, do qual me orgulho em representar. Estou emocionada de estar aqui no Brasil, que é um país superior no futebol, além de viver essa experiência ao lado do Léo Santana, que conheço há algum tempo, um grande artista, que também vem rompendo barreiras em nível internacional. Torço para que ganhe o melhor, mas espero que seja o meu país. Mas o realmente importante é que todos vivam esse momento com paixão e amor e que mostrem essa grande festa ao mundo inteiro”, disse a colombiana.

CONMEBOL Copa América Brasil 2019

A 46ª edição do torneio mais antigo de seleções do mundo retorna ao Brasil depois de 30 anos e será disputada em cinco cidades-sede (Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) e por 12 seleções participantes. Além dos dez países sul-americanos membros da Confederação Sul-Americana de Futebol – CONMEBOL (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.

Após o sorteio, realizado em janeiro no Rio de Janeiro, o Grupo A ficou composto por Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. O Grupo B tem Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar, enquanto o Grupo C ficou com Uruguai, Equador, Japão e Chile.

Os ingressos para a competição podem ser adquiridos no site oficial ou em um dos cinco Centros de Ingressos localizados nas cidades-sede.