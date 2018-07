O Musical Évora recebe nesta quarta-feira (18), o recital da violoncelista Milene Aliverti. No programa, obras de Johann Sebastian Bach, Edmundo Villani-Côrtes e Gaspar Cassadó. A apresentação ocorre às 12h30, na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre, com entrada franca. Milene Aliverti é professora do departamento de música da Ufrgs.

