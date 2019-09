Musical infantil “A Dama e o Vagabundo em Paris” tem única apresentação na capital

Depois de encantar famílias inteiras em 2016, ano em que estreou em Porto Alegre, o musical infantil A Dama e o Vagabundo em Paris, dirigido por Karen Radde, ganha uma nova montagem. Com realização da HULA Produções Artísticas e produção de Karol Venturela, o espetáculo da Cia. Teatro Novo poderá ser visto no dia 13 de outubro, às 16h, no Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110 – Bom Fim), dentro da programação do Dia da Criança da instituição.

Em uma adaptação da obra do escritor americano Ward Greene, o musical celebra a arte e a singeleza das relações. É através de canções originais, muita dança e comédia que as questões de desigualdades sociais, preconceitos e a causa animal são abordados de uma forma leve e colorida. “Os personagens da história clássica vão viver situações completamente diferentes, trazendo um ar de contemporaneidade ao espetáculo”, afirma a diretora Karen Radde. No elenco, Renata Bregagnol, Luciano Pieper, Karen Radde, Daniel Anillo, Fabrizio Gorziza, Yuri Niederauer, Vinícius Mello e Adriano Cescani.

Outro ponto forte da montagem fica por conta do cenário. “A trama, como o próprio nome diz, se passa em Paris. Mas é a Paris do nosso imaginário. Afinal, todo mundo idealiza uma Paris. E é essa cidade luz que estaremos mostrando”, conclui Karen. Os figurinos são assinados pelo estilista Daniel Lion. Fundada em 1968, por Ronald Radde, já produziu mais de 160 espetáculos ao longo de todos esses anos, tornando-se referência no teatro infantil e um dos grupos mais premiados do Rio Grande do Sul.

Hula Produções Artísticas

Através de uma transformação da Ventu Produções, a Hula nasceu com a missão de produzir eventos culturais. Acreditamos no valor da arte como forma de vida e de educação. Levamos o entretenimento para nosso público, os alimentando com cultura, usando a diversão e a imaginação como forma de construção do ser social.

A Dama e o Vagabundo em Paris/ 13 de outubro/ 16h / Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110 – Bom Fim, Porto Alegre)

Ingressos/ Valor inteiro: R$ 30,00/ Meia entrada: R$ 15,00 (mediante a comprovação). Passaporte promocional dia das crianças: 40,00 (dá direito ao público externo participar das atividades da programação do Dia das Crianças da Ufrgs)

Ingresso solidário: R$ 27,00 (esse ingresso será doado para uma criança de uma instituição de Porto Alegre. Não é válido para quem comprou)

Compra no site: https://www.ingressorapido.com.br/event/31981-1/d/63035/s/327425

