Musical Um Jardim nas Estrelas lota Teatro Carlos Urbim na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre

No último domingo (4), mais de 300 pessoas lotaram o teatro Carlos Urbim, na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre para assistir ao musical “Um Jardim nas Estrelas”. Durante aproximadamente 45 minutos a plateia formada por adultos e crianças ficou atenta a peça que aborda o tema: Bullying e as Relações Interpessoais – o respeito e olhar sobre o outro.

A montagem que pertence ao projeto pedagógico e cultural Acqua Lokos na sua Escola, tem a produção do Núcleo de Entretenimento e Recreação do Acqua Lokos Parque Hotel e conta com a direção do reconhecido ator e produtor gaúcho Paulo Adriane, famoso nacionalmente por dar vida a personagem Priscila da TV Colosso. Em turnê desde 2017 “Um Jardim nas Estrelas” já foi assistido por mais de 20 mil pessoas.

Mais sobre o Projeto Acqua Lokos na sua Escola:

Criado em 2017, o Projeto Acqua Lokos na sua Escola é totalmente gratuito e busca ampliar o acesso à cultura para crianças e adolescentes de escolas das redes pública e privada, através de uma abordagem pedagógica e cultural que instigue uma reflexão sobre temáticas sociais relevantes.

