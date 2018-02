Músico britânico Phil Collins desembarca no Beira-Rio na próxima semana

No dia 27 de fevereiro, Porto Alegre recebe a turnê Not Dead Yet – Live, do músico britânico Phil Collins, ex-baterista e vocalista da banda Genesis. Na Capital, o show acontece no Estádio Beira-Rio, a partir das 21h15, e tem como apresentação de abertura a banda americana The Pretenders, às 19h45. Os portões abrem a partir das 16h. Os ingressos seguem disponíveis na bilheteria física localizada no andar térreo do Edifício-Garagem do Beira-Rio, de segunda a sábado, das 12h às 18h. Ou também podem ser adquiridos direto no site www.eventim.com.br/philcollins.

Para ficar descansado e curtir o show, é possível garantir vaga antecipada no Edifício-garagem. O local conta com 3.000 vagas, sendo 2.000 cobertas. Reservas antecipadas pelo site www.estapar.com.br/reservabeirario. Os valores variam entre R$ 40 e R$ 60, conforme o lote disponível. Para realizar a compra, o usuário precisa apenas de um cartão de crédito válido.

A reserva antecipada evita filas no acesso ao estacionamento, já que o serviço também oferece entrada exclusiva. O usuário recebe o código de confirmação no e-mail e pode apresentar de forma impressa ou pelo seu celular.

Tabela completa dos valores dos ingressos:

Pista Premium

– Inteira: R$ 680/ Meia: R$ 340 /

Pista

– Inteira: R$ 320/ Meia: R$ 160

Cadeira Inferior

– Inteira: R$ 440/ Meia: R$ 220

Cadeira Superior

– Inteira: R$ 270/ Meia: R$ 135

Camarote

– Inteira: R$ 600/ Meia: R$ 300

Camarote Superior

– Inteira: R$ 640/ Meia: R$ 320

Deixe seu comentário: