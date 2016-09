Músico da Família Lima diz ter capturado todos os monstrinhos possíveis de Pokémon Go

O Brasil já tem seu primeiro mestre Pokémon famoso: trata-se de Moisés Lima, músico da Família Lima.

Em um post feito no Facebook nesta quinta-feira (8), o artista diz já ter capturado todos os 141 monstrinhos disponíveis no país em “Pokémon Go”, game para celular que se tornou febre nos últimos meses.

“Peguei todos os 141 pokémons disponíveis no Brasil”, escreveu ele junto com uma imagem da Pokédex completa. “É com grande orgulho (e um pouquinho de vergonha) que declaro ter pegado meu centésimo quadragésimo primeiro Pokémon. Pelo que pesquisei por aí, acho que sou um dos primeiros do país”, completou.

Apesar de o game ter 151 monstrinhos, ainda não é possível capturar dez deles no Brasil. Tauros, Mr. Mime, Kangaskhan e Farfetch’d são, por enquanto, exclusivos de América do Norte, Europa, Austrália e Japão respectivamente, enquanto Ditto, Articuno, Zapdos, Moltres, Mewtwo e Mew não estão liberados no jogo.

“Pokémon Go” se tornou um dos games mais populares para celular ao permitir que os jogadores peguem os personagens no mundo real via tecnologia de geolocalização e realidade aumentada. (Folhapress)

