Músico do “Raça Negra” que virou morador de rua reencontra família

Sucesso nos anos 1990, o cantor Edson Café que fez parte do grupo de pagode “Raça Negra”, virou morador de rua após entrar no mundo das drogas. Viciado, ele chegou a pedir abrigo para um fã e foi ajudado durante 6 anos.

O músico, no entanto, foi a ser internado dez vezes por causa das recaídas. O artista se afastou do grupo após um derrame, e esse foi um dos motivos que o fez se envolver com as drogas. Ele entrou ainda em depressão após perder alguns movimentos.

Após todo esse sofrimento, ele reencontrou sua família neste domingo (30), no programa “Domingo Show”, da Record. Geraldo Luís promoveu o encontro entre eles e os integrantes do grupo de pagode após quase 5 meses internado em uma clínica.

Já reabilitado, Café encontrou seus filhos e revelou que faz mais de um ano que está limpo de drogas e bebidas. Foi feito ainda um encontro com as mulheres que o tiraram da rua, deixando-o bastante emocionado. Edson foi quem compôs o sucesso “É Tarde Demais”.

