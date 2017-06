Músico gaúcho Levy lança vídeo em formato “GoPro Xperience”

A música “Piés en la Ruta”, faixa do disco “Porto Alegre Quando Chove”, do músico gaúcho Levy, ganhou um clipe com caráter experimental. Trata-se de uma “GoPro Xperience”, utilizando a luz original da captação da câmera de ação. Gravado em um sítio no bairro Belém Novo, em Porto Alegre, o vídeo tem como temática o contato com a natureza.

Cogumelos, cavalos, ovelhas, cachorros e o personagem principal: Levy. Este é o cenário para “Piés en la Ruta” aparecer com um clima country, tão comum em filmes americanos dos anos 50 e 60. “Após ver Django Livre, do cineasta Quentin Tarantino, quis buscar algo assim para minha única música em espanhol – ou seja, internacionalizar de vez a música. Ao colocar uma cara norte-americana para uma música castelhana, sem deixar de lado o fato de eu ser um brasileiro, faz com que eu imprima a principal característica que, ao meu ver, levei para o meu disco: a busca do multiculturalismo” destaca Levy.

O vídeo, dirigido por Laura Bittencourt Ferreira, está disponível no Youtube, no link https://www.youtube.com/watch?v=4RlOhZ87yQg.

