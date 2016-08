Músico que não limpava a sua gaita contraiu uma doença com fungos e acabou morrendo

Um homem de 61 anos morreu acometido por uma pneumonia depois de ter tocado por anos sua gaita sem limpá-la regularmente, o que provocou o aparecimento de fungos no instrumento que o vitimaram, informou uma publicação científica. O músico, que tocava o instrumento assiduamente, sofria de tosse seca e se engasgava, segundo foi exposto em um artigo do jornal médico Thorax.

Sua saúde só melhorou quando ficou três meses na Austrália sem seu instrumento, período em que os médicos aproveitaram para examinar a gaita. As análises demonstraram que havia vários tipos de fungos em diversas partes do instrumento. Apesar de continuar com o tratamento, o músico acabou morrendo em 2014, e a necropsia revelou importantes lesões pulmonares. Este é o primeiro caso de pneumonia causada por inalação de fungos, segundo o estudo. “É importante que os músicos que tocam instrumentos de sopro os limpem regularmente”, destacam os cientistas, sugerindo “uma boa limpeza com algodão depois de cada utilização”. “Isso evita que a umidade se instale”, explica Andrew Bova, do Centro Nacional de Gaitas de Glasgow, no Reino Unido.

