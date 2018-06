Músico Wladi Costa lança “A Arte do Afago” em Porto Alegre

Um trabalho muito especial feito para nos humanizar, fazer a gente se relacionar com mais respeito, olhar mais olho no olho e praticar mais a empatia”. Esta é a proposta de “A Arte do Afago”, segundo disco do cantor e compositor Wladi Costa, disponível nas plataformas digitais e com estreia prevista para o dia 14 de junho, no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22, bairro São Geraldo), em Porto Alegre.

Os ingressos já estão à venda pelo site Sympla (https://www.sympla.com.br/wladi-costa-e-banda–gravador-pub__269247) , à R$ 20 + 1kg de alimento não perecível, e também podem ser adquiridos na hora e no local, pelo valor de R$25,00 + 1kg de alimento não perecível. Os alimentos devem ser entregues na entrada do evento.

Neste segundo trabalho, o compositor reafirma suas fortes influências vindas do reggae, presentes também em seu primeiro disco “Na Ponta dos Pés” (2013), além de colocar algumas pitadas de outros gêneros como Rap, MPB, Rock, Soul e a Música Gaúcha Contemporânea.

“Gosto muito do suingue do Jorge Ben Jor, as melodias cortantes do Ray Charles, as letras do Emicida, a verdade do Pirisca Grecco e a simplicidade perfeita do Dominguinhos e quis ter um pouco de cada um deles neste disco”, explicou o cantor. As 10 faixas expressam sua paixão pela música, os momentos e histórias vividas por ele e também contadas pelos amigos que fazem parte do seu processo de composição.

A Arte do Afago foi gravado durante o ano de 2017 no estúdio Tarragô 13, em Porto Alegre. A mixagem e a masterização são assinadas pelo produtor holandês Marcel Van der Zwam, que já trabalhou com bandas como Cachorro Grande e Fresno.

Para o lançamento do disco, o artista elaborou uma espécie de crowdfunding independente em seu site oficial (www.wladicosta.com.br), onde o público pôde comprar o disco em sua pré-venda e ainda adquirir outros “brindes” que podiam ser desde camisetas até show particular do cantor. Além do disco físico, o público já pode ouvir o disco que está disponível nas plataformas digitais Deezer, Spotify, Itunes e Youtube.

Na noite oficial de lançamento, que acontece dia 14 de junho, às 21h, no Gravador Pub, o músico se apresenta as 10 faixas do disco com a banda completa formada por Leo Oliveira (violão e backing vocal), Guilherme Ribeiro (guitarra), Arthur Carvalho (baixo), Cássio Canabarro (sax), Maurice Bowary (teclado), Bruno Neves (bateria), e ainda conta com a participação especial dos cantores Walace Fonseca e Saulo Fietz. “A ideia de reunir estes grandes músicos vem da minha admiração tanto pelos trabalhos de cada um, quanto pelas suas influências que têm muito do que eu sempre gostei e admiro tanto”, contou.

Serviço:

O que: Lançamento do disco “A Arte do Afago”

Quando: 14 de junho, às 21h

Onde: Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22 – São Geraldo)

Ingressos: Antecipados à R$20,00 + 1kg de alimento não perecível pelo site Sympla e à R$25,00 +1kg de alimento não perecível, na hora e no local. Os alimentos devem ser entregues na entrada do evento.

Deixe seu comentário: