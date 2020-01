Esporte Musto está liberado para jogar a pré-Libertadores

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Reforço de confiança do técnico Eduardo Coudet, o volante Damián Musto está liberado para atuar na estreia do Internacional, pela pré-Libertadores 2020. Em 2016, acabou sendo suspenso no último jogo da competição continental, diante do Atlético Nacional-COL, ainda quando jogava pelo Rosário Central-ARG, sob o comando, também, de “Chacho” Coudet.

O clube colorado consultou a Conmebol sobre a possibilidade de utilizar o meio-campista argentino e recebeu sinalização positiva sobre isso, já que três anos e meio se passaram ao longo deste período. Musto também foi preocupação para o Inter no treino desta segunda-feira (20), após sofrer uma pancada e deixar a atividade. Porém, nenhuma lesão foi constatada no atleta.

