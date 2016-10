Fim de jogo: Brasil 5 X 0 Bolívia

Aos 29 minutos do segundo tempo, Roberto Firmino (que entrou no lugar de Gabriel Jesus) ampliou folgado placar. Philippe Coutinho cobra escanteio certeiro para o atacante cabecear com firmeza para aumentar a conta.

Atacante Gabriel Jesus faz o quarto gol da partida aos 43 minutos do primeiro tempo. Neymar é lançado na ponta esquerda, avança com liberdade e parte para o meio. Ele lança a bola para o camisa 9, que só dá um toque de canhota para tirar do goleiro.

Gol de Filipe Luís aos 48 minutos do primeiro tempo.

Philippe Coutinho ampliou o placar para a seleção brasileira. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o meio-campo recebeu de Giuliano e desviou da entrada da pequena área. Giuliano fez boa jogada e tocou para Coutinho ampliar o placar.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Neymar abriu o placar e marcou o primeiro gol para o Brasil.

Escalação da Seleção brasileira: Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Giuliano, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus,

Técnico: Tite

Escalação da seleção boliviana: Lampe, Edemir Rodríguez, Zenteno, Ronald Raldés, Marvin Bejarano, Meleán, Azogue, Jhasmani Campos, Juan Arce, Yasmani Duk, Marcelo Moreno,

Técnico: Guillermo Hoyos

Em um ano, a seleção brasileira mudou a forma de jogar, o técnico e quase toda a escalação. Mutante, a equipe que enfrentará a Bolívia, nesta quinta-feira (6), às 21h45 tem apenas dois “sobreviventes” da estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, na derrota para o Chile, em outubro de 2015.

Com o time alterado por Tite, a seleção tentará chegar pela primeira vez à liderança do torneio da América do Sul classificatório para a Copa.

A principal novidade na equipe nesta quinta será a entrada de Philippe Coutinho, que barrou Willian. O meia do Chelsea foi o oitavo titular do time a perder a vaga desde o começou do torneio.

Nesta noite, apenas Daniel Alves e Miranda entrarão em campo como “sobreviventes” da equipe derrotada pelos chilenos no ano passado, ainda com Dunga como técnico.

Preferido de Tite para a lateral esquerda, Marcelo seria o terceiro, mas ficou fora da partida em Natal. Ele se recuperar de uma contusão.

Do time que começou a disputar as eliminatórias na capital chilena, o goleiro Jefferson, o zagueiro David Luiz, o volante Luiz Gustavo e o atacante Hulk dificilmente terão nova chance com Tite.

Já Oscar e Willian permanecem no grupo, mas começarão a partida no banco de reservas. Douglas Costa está fora devido a uma lesão.

Titular com Dunga, o volante Elias ainda não foi chamado pelo novo técnico.

Para a partida em Natal, Tite foi obrigado a mexer em quatro posições do time que venceu a Colômbia, em Manaus. Além de Coutinho, a única opção tática, Filipe Luís, Fernandinho e Giuliano vão entrar no time. Eles substituirão, respectivamente, Marcelo, Casemiro e Paulinho. Os dois primeiros estão contundidos. Já Paulinho cumprirá suspensão.

“Ele está me dando oportunidade. Se me chamou, é porque confia em mim. É a chance da minha vida. Não tenho que pensar nisso agora”, afirmou Giuliano, sobre a alta rotatividade da seleção nas eliminatórias.

Com esse time que mudou quase tudo durante a competição, o Brasil tentará terminar a rodada pela primeira vez como líder.

Para isso, além de vencer em Natal, o time precisa torcer para uma derrota ou empate do Uruguai, que jogará contra a Venezuela, em Montevidéu, no mesmo dia. A seleção brasileira está em segundo lugar, com 15 pontos, um a menos que o rival.

ADVERSÁRIO ENJOADO

Em sétimo lugar, a Bolívia faz uma campanha irregular nas eliminatórias sul-americanas, mas é considerada um adversário “enjoado” pela comissão técnica do Brasil.

Nos últimos seis confrontos entre as seleções pelo torneio, cada uma venceu dois, com outros dois empates.

Apesar do equilíbrio recente, a Bolívia é um freguês histórico do Brasil. Em 27 jogos, a seleção perdeu 19, empatou três e venceu apenas cinco.

“Teremos que ter muita criatividade com a bola nos pés para conseguir entrar na área deles. Não vai ser fácil, mas temos que fazer o melhor possível. Essa vitória tem que ser nossa”, afirmou o lateral esquerdo Filipe Luís. (Folhapress)

