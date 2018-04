Mutirão de Cardiologia reúne mais de 470 pessoas no Hospital Universitário de Canoas

O Hospital Universitário (HU), administrado pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública (GAMP), realizou neste sábado (31), em parceria com a Secretaria da Saúde de Canoas, um mutirão de saúde com profissionais de Cardiologia. No local, mais de 470 pessoas consultaram com os especialistas.

Segundo o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que esteve presente no local durante a manhã, o objetivo é reduzir e até mesmo zerar esta fila de espera. No município, em torno de 153 mil pessoas estão aguardando atendimento. “Canoas atende, hoje, mais de 148 municípios do Estado, isto é quase 43% da população. Nosso objetivo é diminuir esta fila até o final deste ano, para atender melhor os canoenses”, explicou o prefeito.

A paciente Leomara Santos, de 74 anos, moradora de Canoas e na fila de espera há mais de oito meses, chegou cedo para sua consulta. “Acho ótima esta iniciativa. Estou com todos os meus exames aqui prontos para serem avaliados pelo médico”, explicou.

Os pacientes que compareceram ao mutirão puderam consultar, receber encaminhamento para outros exames, medir a pressão e renovar receitas. Para a médica Josiane Dullius, “este é o momento onde podemos analisar melhor o quadro de cada um, podendo assim identificar casos mais graves e que precisem de acompanhamento”.

Além do Hospital Universitário, o Grupo GAMP administra o Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Caçapava e Rio Branco.

