A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre está realizando nesta semana um mutirão de serviços no Parque Farroupilha (Redenção), com o objetivo de qualificar o espaço. Já foram realizados recolhimento de galhos remanescentes do último temporal, roçada na área do parque Ramiro Souto e limpeza do entorno do prédio da administração.

