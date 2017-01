Após as fortes chuvas do início deste mês, os municípios gaúchos atingidos por enchentes precisam de ajuda. Na Serra e em outras regiões do Estado, mutirões já resultaram na arrecadação de 6 toneladas de donativos como alimentos, água potável, roupas, produtos de higiene e limpeza.

Segundo a da Defesa Civil, também são bem-vindos móveis e brinquedos, pois muitas famílias perderam tudo. Artigos de vestuário, porém, estão disponíveis em boa quantidade no estoque e já estão sendo distruídos.

Os materiais podem ser levados às coordenadorias de Defesa Civil estadual nos próprios municípios afetados. Em Porto Alegre, os donativos devem ser encaminhados à Central de Doações, no Centro Administrativo Fernando Ferrari: avenida Borges de Medeiros, 1.501. Mais informações por meio dos telefones (51) 3288-6781 e 3212-2675.

