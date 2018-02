Na ACPA, Bom Dia Associado discute a importância de valorizar a equipe

Com o tema “Diferenciais de Lideranças em Cenários Desafiadores”, a especialista em transformação comportamental, Lisiane Szeckin, será a palestrante do Bom dia Associado, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). O evento acontece nesta quinta-feira, 22/2, das 8h às 10h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, Centro Histórico de Porto Alegre.

Em sua palestra, Lisiane vai abordar as consequências da crise econômica no Brasil que há três anos prejudica fortemente as empresas e seus colaboradores. “A crise econômica não é só um momento de procurar alternativas criativas de negócios, mas cada vez mais valorizar a equipe para superá-la.”

Para ela, o colaborador só vai produzir bem se enxergar e concordar com o propósito da empresa. E complementa: “Por isso, a importância de ouvi-lo, ter uma relação transparente, olho no olho.”

Lisiane possui quatro formações em escolas diferentes na área de coaching, bem como a qualificação como Hay Teacher (facilitadora do método “Heal Your Life” no Brasil), título concedido a menos de 60 pessoas no país. Especialista em formação e desenvolvimento de líderes e equipes, com 21 anos de experiência em treinamentos, palestras, coaching individual e em grupos. Autora do livro “De Coach para Coachee e vice-versa”.

