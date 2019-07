Na Arena, o Grêmio vence o Libertad por 2 a 0 e abre vantagem nas oitavas de final da Libertadores

Com um jogador a menos em campo após a expulsão de Geromel, o Grêmio venceu nesta quinta-feira (25) o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os gols do Tricolor gaúcho foram marcados por Diego Tardelli e David Braz.

O jogo

O Tricolor começou pressionando os paraguaios nos minutos iniciais. Aos 3 minutos, ameaçou com um cruzamento de Alisson que chegou a Everton – o atacante recebeu, fez uma jogada individual e finalizou, obrigando Martín Silva a cair para defender e jogar a escanteio. Aos 9 minutos, outra vez no ataque, Alisson cruzou na área, a zaga tirou parcialmente e a bola chegou a Maicon, que arriscou de longe, mas ele acabou mandando por sobre a meta.

A maior parte das ações da partida seguiram sendo dos gremistas. Outra boa chance saiu já na reta final da partida, quando Maicon tabelou com Jean Pyerre e acionou André. Entre dois defensores, o centroavante recebeu e tentou a finalização, mas houve o desvio na zaga e a arbitragem assinalou impedimento do capitão que ainda acreditou na jogada e tentou mandar a gol. Em contra-ataque, o Libertad arrancou com Benítez, que dividiu com Kannemann, mas conseguiu chutar em direção a meta. Paulo Victor defendeu.

A etapa complementar começou com o Grêmio no ataque e quase abrindo o placar. Aos 2 minutos, André finalizou com perigo, mas a bola passou por sobre a meta. Em um lance no campo de defesa tricolor, Geromel cometeu uma forte falta sobre Benítez, sendo expulso da partida.

A primeira alteração feita pelo técnico Renato Portaluppi foi tirar André e colocar David Braz reforçando o setor defensivo. Já Tardelli ocupou o lugar de Jean Pyerre. O Libertad tentou com Franco pela direita, que carregou até próximo a linha e fundo e cruzou na marca penal. Paulo Victor abandonou a meta e fez a defesa. Outra chance adversária surgiu com Martínez, que chutou da intermediária, mas por sorte a bola saiu a esquerda da meta gremista.

Foi com 25 minutos, em uma jogada ensaiada, de escanteio, que nasceu o gol gremista. Alisson cobrou, David Braz desviou e a bola chegou a Tardelli, que completou de voleio, abrindo o placar na Arena.

Paraguaios

Os paraguaios tiveram uma oportunidade com Bareiro, que desviou de cabeça um cruzamento vindo da direita. Paulo Victor fez uma grande defesa, impedindo o gol de empate nos minutos seguinte. Em um lance de contra-ataque, Maicon arrancou em velocidade, invadiu a área e cruzou, mas a zaga afastou.

E em uma cobrança de falta o segundo gol. Alisson fez um cruzamento no primeiro poste, David Braz subiu e mandou de cabeça para o fundo das redes, aumentando o marcador, aos 38 minutos do segundo tempo. O comandante gremista fez sua última alteração e tirou Maicon para colocar Rômulo na reta final.

Com o resultado da partida, o Grêmio viaja com vantagem para Assunção, no Paraguai. O próximo jogo acontece no dia 1° de agosto, no Defensores del Chaco, às 21h30min.

Deixe seu comentário: