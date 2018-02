Na Assembleia Legislativa, Grande Expediente celebra nesta quarta-feira (28) homenagem especial pelos 40 anos da Rede Pampa de Comunicação

A tarde desta quarta-feira (28) marca um dia especial na história da Rede Pampa de Comunicação. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado Marlon Santos, fará um Grande Expediente em homenagem à passagem dos 40 anos do grupo, numa proposição do deputado Maurício Dziedrick. Posicionado entre os maiores conglomerados de comunicação do Sul do País, a Rede Pampa exibe liderança em diversos veículos que integram seu portfólio, atendendo expectativas e demandas de diferentes segmentos de público.

Como afirma o deputado proponente Maurício Dziedrick, “esta homenagem presta o reconhecimento a um grande grupo de comunicação que há muito tempo vem formando conteúdo jornalístico. Não apenas conteúdo jornalístico, mas conteúdo da terra, principalmente aqui do RS porque a abrangência de seus canais e emissoras é muito ampla e querida pela população gaúcha”.

O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, enfatiza que “a Rede Pampa fica honrada com a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do RS pelos transcurso dos 40 anos de atividades. Mais do que um reconhecimento pelo trabalho já desenvolvido neste período, esta homenagem serve de estímulo para permanecermos focados em entregar mais informações, conhecimento e entretenimento à milhões de pessoas. Reforçando a cada dia nossa atuação estamos dando mais e melhores opções para cada cidadão que tem nossos veículos de comunicação ao seu lado em sua jornada diária”.

Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, destaca que viveu metade desta existência da empresa ao lado de seus dirigentes e funcionários e reitera que a Rede Pampa “sempre atuou com o respeito que a Casa Legislativa do Rio Grande do Sul e seus integrantes merecem”. Diz ainda que “os deputados entendem o papel da imprensa e do nosso Grupo como elo com a sociedade gaúcha, com o que fazem e produzem. Esta consideração talvez seja a principal causa da homenagem proposta pelo deputado Maurício Dziedrick e aprovado pelos representantes da sociedade gaúcha, os deputados”.

Autoridades, representantes da comunidade empresarial gaúcha e convidados deverão estar presentes na cerimônia que terá início a partir das 14h, no Plenário 20 de Setembro. Hoje, integram a Rede Pampa o jornal O Sul (em versão digital), além de 4 geradoras de televisão no RS, 4 sucursais, 106 retransmissoras de televisão e 13 emissoras de rádio. (Clarice Ledur)

Deixe seu comentário: