Na Bahia, duas amigas são mortas e assassino deixa bilhete pedindo desculpas à família das vítimas

Duas mulheres foram encontradas mortas dentro de uma casa no município de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. As vítimas são duas amigas, que tinham sido vistas pela última vez em uma festa na cidade.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, mas a polícia encontrou um bilhete preso ao pé de uma das vítimas com um recado que teria sido deixado pelo autor das mortes. No bilhete, está escrito: “A família eu peço desculpa, mas ela não quis pagar o meu dinheiro. Mais tem pra festa!”. Segundo a polícia, as duas tinham marcas de facadas no pescoço.

As vítimas foram identificadas como Evilyn Machado Vasconcelos de Souza, 27 anos, e Daniela Dias Santana, 30. De acordo com a polícia, Daniela era quem morava na residência e a amiga estava no imóvel como visitante. A polícia também informou que não detectou sinal de arrombamento na casa. (AG)

