Na Bahia, jÃ¡ sÃ£o mais de 50 casos da doenÃ§a misteriosa que causa dores musculares e urina escura

Desde o mês passado, a Secretaria da Saúde da Bahia já contabiliza ao menos 52 casos suspeitos da doença misteriosa que provoca intensa dor muscular e deixa a urina escura. A grande maioria dos casos foram registrados na capital, Salvador. Também há registros nos municípios de Vera Cruz e Lauro de Fretas.

Uma das hipóteses investigadas é de que o quadro possa estar relacionado a um vírus ou mesmo por uma toxina transmitida por peixes que habitam águas contaminadas por esgotos. Por enquanto, os casos estão sendo tratados pelas autoridades baianas como “mialgia aguda a esclarecer”.

Segundo especialistas, a urina escura seria resultado da rabdomiólise, um tipo de lesão muscular: o pigmento do músculo, que é vermelho, entra na corrente sanguínea e segue para o rim, afetando a cor da urina. Em um dos casos mais graves, o quadro evoluiu para insuficiência renal.

As autoridades baianas investigam se a morte de um homem de idade não divulgada, no final do ano, foi causada pela doença misteriosa. Morador de Vera Cruz, ele apresentava os sintomas, mas já enfrentava hipertensão e outros problemas de saúde.

