Futebol Na busca pela classificação para a Libertadores, Inter recebe o Goiás, no Beira-Rio

Por Redação O Sul * | 27 de novembro de 2019

Técnico Zé Ricardo tem três baixas para escalar o time Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Buscando garantir a presença na Copa Libertadores de 2020, o Inter busca somar três pontos para alcançar a zona de classificação via Campeonato Brasileiro. O colorado está na sétima colocação, com 51 pontos, três atrás do São Paulo, que está no G-6. O adversário desta quarta-feira, é o Goiás, às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para esta rodada, o técnico Zé Ricardo tem problemas para escalar o time. No empate no final de semana, contra o Fortaleza, Rodrigo Lindoso e Rafael Sobis receberam o terceiro cartão amarelo e, assim, ambos estão suspensos nesta rodada. William Pottker ainda completa a lista de baixas, após sofrer uma lesão na coxa esquerda. Com os três desfalques, a formação tem mistério para o jogo desta noite.

Sem Lindoso, Bruno Silva é o mais cotado para assumir vaga no meio-campo, mas Nonato e Rithely também brigam por espaço. No ataque, Nico López pode voltar a receber oportunidade como titular, mas tem Guilherme Parede na concorrência. Assim, um provável Inter tem: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Bruno Silva (Nonato), Edenílson, Nico López (Guilherme Parede), D’Alessandro e Patrick; Guerrero.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

