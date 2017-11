Na busca por um líder, seja você o seu

* Artigo de Fabio Steren, consultor em segurança, empresário e associado do IEE

É notória a crise de lideranças que estamos vivendo atualmente no Brasil. Em todas as rodas de conversa, discute-se a falta de um personagem que seja realmente reconhecido como líder para o “bem” da nossa nação.

Na verdade, esse problema pode ser visto como uma grande oportunidade para cada um de nós, pois temos a chance de sermos líderes, mas líderes de nós mesmos. Já está na hora de pararmos de acreditar neste modelo fracassado de política em que aquele que foi eleito passa a receber o poder para determinar como os indivíduos de uma sociedade devem viver.

Não parece um pouco arriscado eleger uma pessoa que, em vários casos, nem sequer consegue administrar a sua própria vida? O que será que faria com as nossas? Esse modelo de poder quase absoluto realmente funciona? A Venezuela e Coreia do Norte não me parecem estar bem diante da liderança que lá está.

Esta é a oportunidade de diminuirmos o tamanho e a grandeza que a política atingiu, para que possamos, em grupos menores e de forma descentralizada, tomar decisões mais assertivas e relacionadas de fato às nossas necessidades.

Como exemplo disso, vale ressaltar os Cantões da Suíça, que nada mais são do que grupos menores e descentralizados do governo federal que gerenciam as demandas das cidades. Essa prática gera competição entre eles, para que possam atrair mais cidadãos para sua região.

Está na hora de empreender, criar, arriscar, gerar negócios, enriquecer a região em que moramos, afinal, o dinheiro do contribuinte, do qual muitos querem ser usufrutuários, vem de onde? Sabendo que o Estado não gera riqueza e não tem potencial criativo, então paremos de valorizá-lo para que possamos dar força àqueles que realmente podem fazer a diferença: você, eu e os indivíduos. Não esqueçamos que a menor minoria é o indivíduo, e somente dele surgem as grandes soluções espontâneas.

