Na China, pedestre que comete infração recebe multa por SMS

A polícia de tráfego da cidade de Shenzhen, no Sul da China, multará os pedestres que cometerem infrações por meio de mensagens de texto, além de mostrar seus rostos em telas gigantes para constrangê-los. Graças à tecnologia da inteligência artificial e ao reconhecimento facial, os infratores não serão apenas identificados publicamente e envergonhados, mas receberão a notificação da infração através de mensagens instantâneas, juntamente com a multa.

A Intellifusion, uma empresa de inteligência artificial com sede em Shenzhen, é a responsável por fornecer a tecnologia à polícia pela qual grandes telas localizadas nos cruzamentos mostram os rostos dos infratores.

Eles estão negociando agora com operadoras locais de telefonia celular e redes sociais como WeChat e Sina Weibo para desenvolver um sistema em que os infratores receberão mensagens de texto assim que violarem as regras.

“O tráfego de pedestres sempre foi um problema na China e dificilmente pode ser resolvido simplesmente impondo multas ou tirando fotos dos infratores. Mas uma combinação de tecnologia e psicologia pode reduzir muito as infrações”, disse Wang Jun, diretor de soluções de marketing da companhia.

As principais cidades da China, como Pequim e Xangai já empregaram inteligência artificial e tecnologia de reconhecimento facial para regular o tráfego e identificar os motoristas que violam as regras. Shenzhen, uma metrópole de 12 milhões de pessoas, começou com o programa de telas em abril de 2017. Até fevereiro deste ano, cerca de 13.930 infrações foram registradas.

A tecnologia de reconhecimento facial identifica o indivíduo graças a uma base de dados e mostra uma foto da infração, com o nome e seu número de identificação.

Visita

A chegada de um comboio especial à China com um “alto funcionário norte-coreano” deu o mote à especulação de que Kim Jong-un estaria em visita ao país, para discutir as relações entre as duas nações asiáticas, mas nada foi confirmado oficialmente. A composição já partiu de regresso à Coreia do Norte, mas pouco se sabe sobre quem transportou.

Imagens do centro de Pequim em estado de sítio, com muita polícia e trânsito cortado em várias artérias da cidade, para deixar passar uma limusine Mercedes alimentaram a especulação e deram sustentação à afirmação da agência Bloomberg de que o líder norte-coreano estaria numa rara visita ao país.

O veículo escoltado tinha entrado na segunda-feira na Residência de Hóspedes Oficiais Diaoyutai, em Pequim, e uma guarda de honra militar foi avistada no local mais tarde, depois de duas emissoras japonesas terem noticiado a chegada a Pequim de um comboio oriundo da Coreia do Norte, sob fortes medidas de segurança.

Nesta terça-feira (27), o acesso à praça de Tiananmen foi também limitado, um protocolo habitual quando ocorrem visitas de líderes estrangeiros ao Grande Palácio do Povo, que se encontra junto à praça.

Uma porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros disse não ter informações, enquanto a imprensa norte-coreana não noticiou qualquer visita oficial a Pequim. O gabinete presidencial da Coreia do Sul afirmou que não pode confirmar as alegações de que o comboio transportou Kim ou a sua irmã, Kim Yo-jong. Analistas sul-coreanos dizem estar céticos de que se trata de uma visita de Kim Jong-un .

Segundo o jornal japonês Sankei, que cita fontes não identificadas do Partido Comunista Chinês, Kim Jong-un reuniu-se com vários líderes chineses. O episódio antecede os encontros previstos de Kim Jong-un com o Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, no final de abril, e com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em maio. Caso se confirme, esta terá sido a primeira deslocação do líder norte-coreano ao exterior desde que ascendeu ao poder, em dezembro de 2011.

Deixe seu comentário: