Na cidade onde Neymar nasceu, um bar distribuiu vodca a cada tombo do atacante no jogo do Brasil contra a Sérvia

Além da espera pelos gols da Seleção Brasileira, em um bar de Mogi das Cruzes (SP) – terra natal de Neymar – os torcedores também queriam e contavam os tombos de Neymar no jogo contra a Sérvia nesta quarta-feira (27). O dono do estabelecimento ofereceu shots de vodca para o público a cada queda do ilustre mogiano. As informações são do portal de notícias G1.

No final, o desempenho da Seleção agradou, mas não se pode dizer o mesmo da performance do atacante que, na opinião dos clientes do bar, caiu pouco. O placar do jogo ficou em 2 a 0 para o Brasil. Já Neymar, levou apenas quatro tombos ao longo de todo o jogo, todos no primeiro tempo.

“Fiquei chateada com o Neymar, era para ele ter caído pelo menos mais duas ou três vezes no segundo tempo e ele não caiu nenhuma vez. Mas tudo bem, está valendo pela vitória da Seleção”, avalia Isadora Righi, de 20 anos.

De acordo com o dono, Marcos Gomes, a ideia veio após uma brincadeira durante uma reunião de trabalho com a equipe. “Estávamos vendo muitas reclamações da situação do Neymar cair nos jogos e sugeri essa brincadeira. Só não esperava essa repercussão.”

