Na Colômbia, o governo fornece escolta e colete anti-balas a candidatos à eleição

Diante das ameaças e dos ataques contra políticos que concorrem às eleições regionais da Colômbia, neste domingo (27), o governo nacional ofereceu coletes à prova de bala, veículos blindados e escoltas a 1.074 candidatos. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e do portal de notícias G1.

A medida dá uma mostra do clima de tensão e violência que permeia a votação, em que são escolhidos mais de mil prefeitos, 32 governadores, além de 2.000 representantes de assembleias departamentais e municipais.

Não era esse o cenário que se imaginava em 2016, quando o Congresso aprovou o acordo de paz entre o Estado colombiano e a até então principal guerrilha do país, as Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia).

Desde então, com tropeços e dificuldades, o acordo vem avançando lentamente.

O que não se pôde evitar foi a radicalização da principal guerrilha no país hoje, o ELN (Exército de Libertação Nacional), com quem o governo anterior, de Juan Manuel Santos, vinha amarrando um acordo de paz, mas cujo processo foi interrompido pelo atual presidente, Iván Duque.

O ELN se aliou a outros grupos armados no interior da Colômbia e parte deles cruzou a fronteira com a Venezuela, elevando a tensão entre os países. Segundo a Defensoria do Povo, desde que começou a campanha eleitoral, já foram vítimas de violência 230 políticos, sendo que nove deles foram assassinados.

Prefeita de Bogotá

A ex-senadora Claudia López foi eleita prefeita de Bogotá, capital da Colômbia, nas eleições regionais do país neste domingo (27). Pela primeira vez, a cidade terá uma mulher lésbica no comando da prefeitura.

López obteve cerca de 35% dos voto, indica apuração da rede colombiana Caracol. É uma vantagem apertada para o segundo colocado, Carlos Fernando Galán Pachon, que obteve 32,48%. Não há segundo turno.

“Demonstramos que quando escolhemos o que nos une não só ganhamos como mudamos a história”, afirmou López em publicação no Twitter.

Formada em finanças, López se elegeu pela Aliança Verde – um movimento ecologista da Colômbia – com forte discurso contra corrupção. Na campanha, ela prometeu assumir o comando da polícia caso eleita para enfrentar o problema da criminalidade em Bogotá.

O cargo de prefeita de Bogotá é chamado pela imprensa colombiana de segundo mais importante do país, atrás somente do presidente – ocupado atualmente por Iván Duque.