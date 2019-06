Na Copa América, Argentina e Paraguai empataram em 1 a 1

A Argentina sofreu, não jogou bem e ainda não sabe o que é vencer na Copa América 2019. Depois de estrear com derrota contra a Colômbia, a seleção de Lionel Messi saiu atrás do placar, nesta quarta-feira (19), contra o Paraguai, mas buscou o empate. Final: 1 a 1 no Mineirão. Sánchez e Messi marcaram.

O resultado deixa os argentinos com um ponto, na lanterna do grupo B. A Colômbia, que bateu o Catar também nesta quarta, lidera e está classificada com quatro pontos. O Paraguai é o vice-líder, com dois, contra um ponto do Catar, que supera a seleção argentina no saldo de gols. Além dos dois primeiros de cada grupo, os dois melhores terceiros colocados avançam às quartas de final.

Na 3ª rodada da Copa América, a Argentina encara o Catar, no próximo domingo (23), às 16h, na Arena do Grêmio. Já o Paraguai enfrenta a Colômbia, na Fonte Nova, no mesmo dia e horário.

No primeiro tempo, a seleção do Paraguai começou respeitando a Argentina, mas se soltou aos poucos. Primeiro, teve chance com Derlis. Depois, abriu o placar com Sánchez. Os paraguaios começaram o segundo tempo com bons contra-ataques, mas aos poucos viram os argentinos empatarem e ainda perderam um pênalti.

A primeira etapa foi de um Messi de cabeça baixo e andando em campo, mas o camisa 10 mudou no segundo tempo. Aos nove minutos, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi checar possível pênalti para a Argentina no VAR. O juiz viu toque de mão de Piris em chute de Lautaro e marcou a penalidade. Messi bateu forte e empatou o jogo.

Na reta final do primeiro tempo, o goleiro Armani saiu do gol para dominar uma bola, mas errou o domínio, foi desarmado por Derlis e fez falta no camisa 10. Os paraguaios pediram a expulsão do argentino, mas o árbitro deu apenas o amarelo. Tudo mudou no segundo tempo, quando o goleiro defendeu pênalti do mesmo Derlis. A partida já estava 1 a 1.

Ficha técnica

Argentina: Armani, Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Lo Celso, De Paul (Matías Suárez), Pereyra (Agüero), Messi, e Lautaro Martínez (Di María). Técnico: Lionel Scaloni.

Paraguai: Gatito Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Alonso, Arzamendia, Richard Sánchez, Almirón (Ortíz), Matías Rojas, Santander (Óscar Romero), e Derlis González (Escobar). Técnico: Eduardo Berizzo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil), auxiliado por Marcelo Van Gasse e Rodrigo Corrêa (ambos do Brasil).

