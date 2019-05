Na Copa América, o Brasil vai barrar a entrada de 5 mil torcedores argentinos violentos

A seleção argentina estreará na Copa América no dia 15 de junho frente à Colômbia, em Salvador (BA), voltará a jogar no dia 19 contra o Paraguai, em Belo Horizonte (MG), e encerrará a sua participação na primeira fase no dia 23, enfrentando o Catar em Porto Alegre.

Ingressos

O Comitê Organizador Local da Copa América colocou à venda o quarto e último lote de ingressos, com aproximadamente 260 mil bilhetes para todas as 26 partidas do torneio. A compra pode ser feita pelo site oficial copaamerica.com e nos cinco pontos físicos de venda.