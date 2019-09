Na Copa do Mundo feminina, a Seleção Brasileira de vôlei passa fácil pela Argentina

Na manhã deste domingo (14), a Seleção Brasileira de vôlei feminino entrou em quadra diante da Argentina, pela segunda rodada da Copa do Mundo, e conquistou mais um triunfo, desta vez por por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 e 25/16), em 1h16min de jogo.

Após bater a Sérvia na estreia, o Brasil chega portanto a duas vitórias em duas partidas. Nesta segunda-feira (16), às 5h (horário de Brasília), a equipe encara a Holanda.

O destaque da partida deste domingo ficou por conta da ponteira Gabi, que anotou 18 pontos. Além dela, Amanda, com 11, e Lorenne, com 10, também brilharam. Pelo lado argentino, a ponteira Nizetich foi quem mais pontuou, com 10 acertos.

“Foi uma vitória importante. Já evoluímos em relação a partida contra a Sérvia e comentemos menos erros. Nosso saque foi mais agressivo e o nosso bloqueio voltou a funcionar. Foi bom também para as jogadoras que estavam de fora participarem do jogo. Elas entraram e mantiveram o nível. É um campeonato longo e temos que crescer a cada confronto. Estamos buscando o nosso equilíbrio”, analisou Gabi.

Um fator preponderante para a vitória brasileira diante da Argentina foi o bloqueio. O time verde e amarelo conseguiu 17 pontos com esse fundamento, desempenho esse que também foi elogiado pelo técnico José Roberto Guimarães.

“Nosso time jogou bem principalmente na relação entre o bloqueio e a defesa. Esse foi um duelo sul-americano e a vitória foi fundamental para o nosso grupo. Sacamos bem e o bloqueio foi eficiente. Ganhar da Argentina foi muito importante para a nossa sequência na competição”, afirmou.

Camila Brait retorna à seleção feminina

Em sua primeira partida oficial como titular pela seleção feminina desde o Grand Prix de 2016, a líbero Camila Brait foi um dos destaques da vitória. A jogadora comemorou o retorno e falou da atuação do grupo brasileiro.

“Estou muito feliz em estar de volta. O jogo foi muito bom e uma vitória importante para o nosso grupo. A Argentina vem numa crescente e está evoluindo a cada ano. Por isso foi muito positivo termos vencido por 3 sets a 0. A Copa do Mundo é um campeonato longo e vamos precisar de todas as jogadoras. Agora vamos estudar a Holanda para fazermos um bom jogo nesta segunda-feira”, analisou Camila Brait.

Forma de disputa

Na Copa do Mundo, 12 seleções se enfrentam e a equipe que somar o maior número de pontos se sagrará campeã. A competição conta com a atual campeã mundial (Sérvia), o Japão (país sede) e as duas melhores seleções de cada continente no ranking mundial.

