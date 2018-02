Depois de ganhar por 3 a 0 do Novo Hamburgo, o Grêmio já está no Uruguai onde joga nesta terça contra o Defensor

Depois de ganhar por 3 a 0 do Novo Hamburgo, o Grêmio iniciou na noite deste domingo (25) sua trajetória em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores. Depois de treinar à tarde no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, a delegação gremista desembarcou à noite em Montevidéu, no Uruguai, onde jogará nesta terça-feira (27) contra o Defensor. A estreia dos tricampeões está marcada para as 19h15min, no estádio Luis Franzini, na capital uruguaia.

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo 1. Também estão no grupo o Monagas, da Venezuela e o Cerro Porteño, do Paraguai. O primeiro jogo do Grêmio na Arena será no dia 4 de abril, contra os venezuelanos.

O treinamento deste domingo foi divido entre os atletas que atuaram contra o Independiente, na última quarta-feira (21)n e os que jogaram contra o Novo Hamburgo, no sábado (24). Esses fizeram trabalhos de recuperação no vestiário, enquanto os jogadores que estiveram em campo na conquista da Recopa foram ao campo participar de uma atividade técnica em campo reduzido. Ficaram de fora Everton e Jailson, que se recuperavam da atuação na partida de sábado.

Entre os 22 jogadores relacionados para a viagem ao Uruguai estão os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor; os laterais Cortez, Leonardo, Madson e Marcelo Oliveira; os zagueiros Bressan, Geromel, Kannemann e Paulo Miranda; os volantes Jailson, Maicon, Michel e Ramiro; os meias Cícero, Maicosuel e Thonny Anderson; e os atacantes Alisson, Everton, Hernane, Jael e Luan.

Antes de embarcar rumo ao Uruguai, o Grêmio também divulgou a lista com os 30 jogadores inscritos para a primeira fase da Conmebol Libertadores. Os nomes podem ser conferidos no site tricolor (www.gremio.net).

Recopa

Na última quarta-feira, após um jogo sem gols até a prorrogação, o Grêmio venceu o Independiente (Argentina) por um placar de 5 a 4 nos pênaltis, dentro de uma Arena lotada, conquistando assim o bicampeonato da Recopa Sulamericana. O confronto de ida, disputado na semana anterior em Buenos Aires, havia terminado com um empate de 1 a 1.

Gauchão

Na noite de sábado (24), o Grêmio recebeu o Novo Hamburgo na Arena em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. A equipe da casa, que ocupava a lanterna da tabela, venceu os visitantes por 3 a 0, chegando aos 7 pontos. Os gols foram de Thonny Anderson, Michel e Jael, que em uma cobrança de pênalti marcou sua primeira finalização com a camisa do Grêmio.

A vitória sobre o Novo Hamburgo marcou o jogo de número 200 de Renato Portaluppi à frente do Grêmio. Nesse período, Renato conduziu o Grêmio à Libertadores, foi vice-campeão Brasileiro e, desde setembro de 2016, já conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.

