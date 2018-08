“Na direção das montanhas”: Escritora lança livro de poemas sobre o campo na Expointer

Além de todo o potencial do campo para o trabalho que já é reconhecido pelos produtores e pela economia, a beleza presente na ambientação das lavouras, fazendas e a natureza em si, também merece destaque. Para os fotógrafos, através das lentes das câmeras, é possível registrar toda a formosura das paisagens por meio de um clique. Para os escritores, o visual é capaz de servir como inspiração para produzir belas histórias.

É com a união dessas atividades que a escritora Andréia Borges de Azevedo, de Cambará do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, chegou ao lançamento da sua segunda obra, “Na direção das Montanhas”. O livro nasceu mediante as fotografias registradas por Andréia na região onde reside, surgindo assim poesias inspiradas na beleza do campo.

O lançamento oficial do livro aconteceu em maio deste ano em Cambará do Sul, e agora, a escritora percorre a 41ª Expointer divulgando e contando um pouco sobre a produção da obra, que possui ao todo 101 páginas. De acordo com Andréia, foram necessários cinco meses para concluir o “Na direção das montanhas”.

A primeira obra de Andréia, intitulada de “Movidos pelo vento” também segue a inspiração da beleza no campo. “A terra é minha paixão e o principal elemento de inspiração para escrever minhas poesias”, conta a escritora, que afirma ser encantada pela pluralidade das palavras.

Para o futuro, ela pretende encarar o desafio de escrever sobre as águas, o mar mais espeficadamente. “Este é um mundo diferente para mim, desconhecido”, explica Andréia, que pretende encarar o desafio em breve. (Marysol Cooper / O Sul)

