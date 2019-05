Na FBV, Julio Mottin Neto demonstra estratégias mercadológicas e digitais responsáveis pelo sucesso da Panvel

Investir em tecnologia para ampliar o mercado varejista é uma das apostas das grandes empresas. Com o auditório do teatro do SESC lotado, o presidente do grupo Dimed Julio Mottin Neto apresentou, durante a Feira Brasileira de Varejo, as propostas tecnológicas que estão sendo implementadas dentro das farmácias Panvel para aproximar o relacionamento com o cliente.

Mottin apresentou dados que demonstram que, desde a implementação do aplicativo e de resoluções pela internet, a marca cresceu 25% no mercado. “A gente tem a intenção de se tornar um marketplace focado em saúde e beleza” afirmou ele. Entre as inovações apresentadas, está a plataforma de compras online, atendimento personalizado via aplicativo, Wi-Fi em todas as unidades e um serviço inédito de assinaturas e entregas de medicamentos e produtos de saúde e higiene.

“Eu imagino inteligência artificial definindo mix de loja, horário de loja e muitas coisas importantes. Isso é um caminho sem volta” disse o presidente do grupo, ao explicar a importância da tecnologia no avanço e desenvolvimento das redes varejistas.

Deixe seu comentário: