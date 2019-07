Na final da Copa América, Bolsonaro ganhou medalha, recebeu a taça e dividiu a torcida entre vaias e aplausos

Após torcer pela Seleção dos camarotes do Maracanã, neste domingo (7), Jair Bolsonaro foi ao gramado participar da cerimônia de premiação da Copa América. O presidente foi recebido entre vaias e aplausos pela torcida presente no estádio. Não foi ele quem entregou a taça aos jogadores, mas ele chegou a segurá-la, comemorando o título junto ao grupo do Brasil.

Antes da cerimônia, Bolsonaro publicou em seu Twitter uma sucinta comemoração à conquista da Seleção. Ao vibrar com o gol de Everton, o primeiro do jogo, o presidente, entusiasmado, se desequilibrou e quase caiu.

Durante a premiação, ele recebeu uma medalha de 1º lugar e viu o presidente da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), Alejandro Domínguez, fazer a entrega da taça de campeão. Pouco depois, ele foi até o grupo, recebeu o troféu após convite do capitão Daniel Alves e posou para foto ao lado dos campeões. Pouco antes disso, ele foi o responsável por entregar a medalha para Tite, que hesitou para fazer um contato maior tentado pelo político.

O presidente também repercutiu na sua conta do Instagram uma parte de sua participação na cerimônia, quando foi de encontro aos jogadores para segurar e tirar foto com a taça.

Acompanhado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente chegou ao estádio para a festa de encerramento, antes mesmo do apito inicial, e assistiu ao jogo ao lado de Domínguez; Agustín Lozano, presidente da federação peruana de futebol; Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro; general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional e mais autoridades.

Bolsonaro foi participativo durante o ciclo da Copa América. Além da decisão, o presidente também esteve presente na estreia contra a Bolívia e na semifinal contra a Argentina.

Vaias no início, aplausos depois

Tão logo entrou em campo vindo do mesmo túnel que dá acesso aos vestiários utilizados pelos jogadores, Jair Bolsonaro ouviu uma considerável vaia do público presente. Era possível perceber uma reação mais negativa naquele primeiro momento. Instantes depois, apoiadores do presidente “reagiram” e puxaram aplausos e gritos de “mito”.

Na saída do campo, após a participação no protocolo de premiação no pódio, o chefe da República, viu o estádio novamente se dividir entre vaias e aplausos e acenou para o público mais próximo do campo.

Anitta

Antes da bola rolar no Maracanã, Anittafoi a estrela que brilhou no gramado do Estádio do Maracanã. A estrela foi a grande atração musical da festa de encerramento da Copa América que antecedeu a partida entre Brasil e Peru.

A cantora entrou no Maracanã às 16h45min acompanhada do cantor Pedro Capó e optou por um look branco e rendado, com decote, e óculos escuros. A dupla cantou o hit Calma, e em seguida ela cantou Downtown e homenageou João Gilberto, morto no sábado: “Luz ao mestre João Gilberto”, gritou ao microfone.

Após a apresentação, Anitta falou sobre a experiência: “Desde o início, eu fiquei muito feliz com o convite. Já tive tantos momentos marcantes na minha carreira e, quando achava que não podia ser mais surpreendida, surgiu o convite. É uma honra representar o meu país na final dessa competição tão importante. Eu e o Pedro Capó nos dedicamos para fazer uma apresentação especial para o público”, contou.

