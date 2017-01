Na Flórida, jacaré era tão grande que as pessoas o compararam a um dinossauro

Um vídeo que mostra um enorme jacaré, publicado na rede social Facebook neste domingo, fez muita gente brincar: “E pensávamos que os dinossauros estavam extintos!” O gigante surgiu em um campo em uma reserva no condado de Polk, na Flórida, Estados Unidos, e atraiu todos os olhares. Apesar disso, não se importou nem um pouco com a presença dos humanos, que faziam vídeos e fotos, e lentamente passou de um pântano a outro.

Segundo Kim Joiner, que gravou o animal e compartilhou as imagens, ele deve ter cerca de quatro metros. Ela contou às emissoras de TVs locais que a experiência foi marcante e “emocionante de ver”. “É a natureza no seu melhor”, publicou ele no Facebook.

É comum moradores da Flórida verem jacarés, mas alguns ainda surpreendem, como o abaixo e um que ficou famoso por passear em um campo de golfe. O vídeo do animal foi compartilhado nas redes sociais milhares de vezes desde maio do último ano.

