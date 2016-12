Na França, alunos e professores resolvem tirar foto de fim de ano onde todo mundo aparece nu

Mas uma turma de escola do ensino médio tecnológico em Avignon (na França) resolveu fazer diferente. Alunos do Lycee Federic Mistral posaram nus, protegendo a intimidade com tarjas pretas de papelão, para a foto de fim de ano (despedida de 2016, não do ano letivo). E os professores também entraram no clima!

Os alunos têm entre 17 e 18 anos, contou o jornal “Sun”. Eles batizaram a foto como “50 tons de STD2A” (alusão ao filme erótico e à sigla que identifica a turma) e defenderam a liberdade de expressão.

Comentários