Na Império Persa, consumidores encontram qualidade, tradição e cultura. A loja também marca presença em diversos espaços da Mostra Elite Design

Em uma loja hoje de 700 metros quadrados em dois andares, localizada em ponto nobre da Avenida Nilo Peçanha, na Capital, a Império Persa exibe tradição, requinte, bom gosto e acima de tudo, excelência não apenas no atendimento, mas também nos detalhes que contribuíram para a construção de uma trajetória empresarial invejável.

No local desde 2003, diversos espaços foram montados, ambientados especialmente para permitir ao consumidor descontração e bem-estar, numa proposta única, integrando móveis, objetos de arte, peças de decoração e claro, tapetes pelo chão e pelas paredes, sublinhando bom gosto em cada item.

No andar superior, o estoque de tapetes impressiona pelo volume e pela grandeza de um trabalho milenar que atravessa o mundo, perpetuando cultura. “Temos um dos maiores estoques do Rio Grande do Sul”, diz Pedran Zaman, sócio-diretor da Império Persa, hoje na administração direta dos negócios, embora ainda sob o olhar dos pais que, num processo sucessório, começam a afastar-se pouco a pouco da atividade.

Ele conta que tudo iniciou em 1982, com a chegada da família do Irã , os pais e dois filhos. Com 37 anos, o patriarca abriu seu primeiro estabelecimento comercial na Avenida Cristóvão Colombo, depois de uma década, o endereço ganhou novo status, na Avenida Carlos Gomes. O próximo passo foi a abertura de um atacado em São Paulo, com outro sócio, o que perdurou até 2009, com a família Zaman adquirindo toda a sociedade da empresa.

Engenheiro por formação, Pedran Zaman também dirige em paralelo sua construtora, e não abre mão de marcar presença constante na Império Persa, onde dá uma verdadeira aula aos clientes sobre a origem dos tapetes e suas peculiaridades. “Um bom tapete depende do material empregado, pode ser seda, lã, algodão e é a quantidade de nós, no verso, que aponta sua qualidade”.Na loja, não faltam produtos da Turquia, Paquistão, Afeganistão, Índia, Irã, Iraque e parte do Egito, regiões que abrangem todo o Império Persa, berço desta produção.

Pedran salienta que a maior parte do estoque da loja é integrada por tapetes iranianos e é a própria família que viaja ao Oriente para escolher cada um deles, agregando conhecimento e experiência ao processo de importação, garantindo o repasse de toda qualidade e beleza aos consumidores, reiterando em cada compra esta proposta. “Algumas indústrias utilizam corantes naturais, extraídos das cascas das frutas, outras utilizam temperos sazonais, por isso alguns tapetes são raros e chegam a ser leiloados por valores em torno de um milhão de reais”. Continuando, ele conta que tapetes expressam até mesmo sentimentos, atestados pelas cores. “O vermelho significa fartura, aconchego, fortuna, já os tons claros seguem o modismo e atendem a uma demanda do próprio mercado”. Estes e outros ensinamentos ele também repassou aos visitantes da Mostra Elite Design, onde a loja se faz presente em alguns espaços, em parceria com arquitetos e decoradores.

Na Império Persa, além de todo o repasse desta cultura, encontrar um tapete para compor um ambiente, seja doméstico ou comercial, pode levar horas, pela variedade, mas a loja disponibiliza a quantidade que o cliente deseja e sugere opções no local da entrega, acompanhando todo o processo de escolha. Além disso, também oferece serviço de manutenção das peças, incluindo lavagem e consertos. Mesmo atendendo a um público A/A, o posicionamento da loja é de adequação aos novos tempos, com ofertas que cabem no bolso de outros segmentos de público. Pedran Zaman salienta que existem opções de todos os preços, a partir de 80 reais, “até os valores que cada um se dispuser a pagar”. Atender aos anseios do consumidor é o objetivo da Império Persa, já com olhos no amanhã. A loja, em 2018 deverá ganhar uma filial, delineando o otimismo de Zaman para o próximo ano e no potencial de mercado, apoiado no nome e tradição da Império Persa, conquistados e consolidados ao longo de sua história.

