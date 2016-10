Na Índia, mulheres enviam casos de assédio à polícia pelo WhatsApp

A polícia da cidade de Jaipur, na Índia, criou em abril uma linha exclusiva para mulheres enviarem (muitas vezes de forma anônima) denúncias de assédio. A iniciativa tem sido considerada pela polícia local como bem-sucedida.

Pelo WhatsApp, as vítimas enviam à polícia detalhes de seus perseguidores. Estes costumam enviar a elas fotos obscenas e mensagens de texto pelo aplicativo, e este conteúdo é logo reencaminhado à polícia. “O número é frequentemente utilizado por pessoas que não querem revelar a sua identidade. O app permite registrar os problemas sem ter que visitar a delegacia de polícia. A resposta tem sido enorme”, disse o chefe da polícia local. Desde abril deste ano, quando foi criada a linha, a polícia recebeu 343 queixas, das quais 49 estão pendentes.

Brasil

Iniciativas do WhatsApp na segurança pública também acontecem no Brasil há algum tempo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul recebe denúncias pelo aplicativo desde abril, e só no primeiro mês recebeu mais de 500 denúncias. Já a polícia de São Paulo usou o WhatsApp para prender um suspeito de estupro no ano passado.

