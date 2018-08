Na Índia, um bebê que nasceu pesando apenas 375 gramas finalmente foi para casa

Cherry ficou conhecida como “a menor bebê do sul da Ásia”. Nascida prematuramente em fevereiro, ela era do tamanho de uma mão. Ela tinha 25 semanas e pesava 375 gramas.

Normalmente, com 25 semanas, bebês pesam entre 600 e 800 gramas, explica o médico Dinesh Kumar, do Hospital Rainbow, na Índia. “Bebês que nascem com menos de 400 gramas sobrevivem às vezes, mas não é algo frequente”, afirma Kumar.

“Não havíamos tido na Índia ainda um bebê com menos de 400 gramas que houvesse sobrevivido.”

No quinto dia de vida, Cherry teve hemorragia nos pulmões. Ela ficou no respirador por 105 dias. Agora, finalmente poderá ir para casa. “Ela está indo muito bem. Tem 2,45 kg agora”, afirma seu médico.

A gestação de Cherry veio após quatro abortos. “Quando a segurei pela primeira vez, comecei a chorar, porque aquele dia tinha finalmente chegado — o dia em que pude segurar meu bebê no colo”, diz sua mãe, Nithika.

Sua sobrevivência é uma boa notícia para muitos outros pais que têm dúvidas se bebês pequenos podem sobreviver, diz Kumar. “Toda criança, mesmo um bebê pequeno, tem uma chance de sobreviver”.

