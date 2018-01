Na Índia, uma professora mandou seus alunos agredirem uma menina que não havia feito a lição de casa

Uma menina indiana de 12 anos foi agredida com 168 tapas de seus colegas de sala após ordem da professora. Tudo teria acontecido porque a garota não havia completado sua lição de casa. A violência ocorreu em uma das turmas do Instituto Residencial de Thandla, distrito de Jhabua, na região Centro-Norte do país. As informações são da agência de notícias Ansa.

Os pais da garota foram falar com o diretor da Instituição, que confirmou a agressão. Ele ainda admitiu que foi a professora quem pediu aos outros estudantes que lhe dessem uma punição por ela não ter cumprido os seus deveres como aluna.

O diretor, para a surpresa dos pais, destacou que o ocorrido não deve ser tão dramatizado, já que foram batidas leves e amigáveis. No entanto, os pais registraram um boletim de ocorrência contra a professora.

