O Planalto decidiu explorar ao máximo as diversas declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a favor de uma reforma da Previdência para combater os críticos das mudanças nas regras de aposentadoria nas redes sociais. Declarações de Dilma Rousseff sobre o tema também foram coletadas, mas o governo desistiu de usá-las. Auxiliares do presidente Michel Temer afirmaram que as falas da petista são “tão confusas” que ficaria difícil trabalhar com elas.

