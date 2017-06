Na Noruega, Michel Temer diz que o Brasil estÃ¡ “deixando para trÃ¡s uma severa crise”

Sob duras críticas do governo norueguês pelo salto no desmatamento da Amazônia, o presidente Michel Temer desembarcou nesta quinta-feira (22) em Oslo, às 12h40min locais (7h40min no horário de Brasília), para uma visita de dois dias ao país escandinavo.

No seu primeiro discurso na Noruega, o presidente brasileiro disse a empresários locais que veio trazer “uma mensagem de confiança” ao defender que as reformas promovidas por seu governo estão melhorando o ambiente de negócios no Brasil. “O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história”, afirmou a representantes de empresas como a estatal petroleira Statoil, na sede da Associação de Armadores. “Temos levando adiante reformas que não se viam há muito tempo no País”, prosseguiu.

O peemedebista ressaltou ainda que o seu governo está abrindo oportunidades de investimentos por meio de concessões em diversos setores, que vão de “portos a rodovias, campos de petróleo e extração de minério”. “Contamos com a participação de empresas norueguesas nas próximas licitações. Queremos que os investidores noruegueses façam parte desse momento muito próspero”, disse o chefe de Estado brasileiro.

Ao defender as reformas da Previdência e trabalhista, o peemedebista ressaltou a proximidade com o Congresso Nacional e voltou a dizer que lidera um regime de “presidencialismo semiparlamentarista”, como o fez na Rússia, na terça-feira (20). “Conto enormemente com o apoio do Congresso Nacional para fazer reformas inadiáveis.”

Até agora, a visita não tem chamado a atenção da imprensa norueguesa. No ano passado, a Noruega foi o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil, principalmente no setor de petróleo. Na sexta-feira (23), Temer se reunirá com a premiê norueguesa, Erna Solberg, e com o rei Harald V.

A comitiva de Temer inclui os ministros da Indústria e Comércio, Marcos Pereira (PRB), do Meio Ambiente, Zequinha Sarney (PV-MA), das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB-SP), e da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy (PSDB). Segundo a agenda oficial, Temer e os ministros devem embarcar de volta ao Brasil às 16h30min no horário local (10h30min em Brasília) desta sexta-feira.

