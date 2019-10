Na Oktoberfest de Igrejinha, o governador gaúcho destaca a mobilização da população do município

Ao som de música típica alemã, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi recebido na sexta-feira (18) na 32ª Oktoberfest de Igrejinha.

Durante a abertura oficial da festa, no parque Almiro Grings, Leite entregou oficialmente a Lei 15.344, que institui o município do Vale do Paranhana como Capital Estadual do Voluntariado e reconhece a dedicação da comunidade de Igrejinha como de relevante interesse cultural para o Rio Grande do Sul. A lei, do deputado estadual Dalciso Oliveira, foi sancionada pelo governador no dia 2 de outubro.

“Essa festa tem toda uma celebração cultural, mas, acima de tudo, é um grande exemplo de mobilização da comunidade. Os rendimentos da festa retornam às pessoas. Isso é muito bonito, serve como exemplo para as outras regiões do Estado”, destacou o governador.

A Oktoberfest de Igrejinha é considerada a maior festa filantrópica e comunitária do Brasil e uma das mais populares do RS. O evento conta com 3 mil voluntários, quase 10% da população do município, que compõem a Associação de Amigos da Oktoberfest.

Todos os anos, através de eventos e atividades culturais, o grupo recolhe recursos e os distribui a instituições da região. Em 31 edições realizadas, foram doados cerca de R$ 15 milhões, auxiliando 90 entidades.

A festa prossegue neste sábado (19) e nos dias 20, 24, 25 e de outubro.