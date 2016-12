Na órbita dos bilhões

Às 22h e 3min de ontem, banqueiros brindaram com champanhe e charutos estrangeiros: o Jurômetro, atingiu 400 bilhões de reais. Foi o valor que receberam do governo federal para rolar a dívida pública desde 1º de janeiro. O placar eletrônico Jurômetro é mantido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

NÃO SAI DA LINHA

O futuro prefeito Nelson Marchezan segue o roteiro previsto: dos cinco secretários municipais anunciados ontem, três são técnicos (Denise Russo, Bruno Vanuzzi e Fernando Dutra). Kevin Krieger é indicação do PP e Elizandro Sabino, do PTB.

MOVIMENTAÇÃO

A coligação PP e PSDB elegeu cinco vereadores. Com a ida de Ricardo Gomes para o secretariado municipal, a bancada do PP caiu de quatro integrantes para três, abrindo lugar para o suplente Moises Barboza, do PSDB, assumir como titular. Os progressistas querem que um dos dois vereadores tucanos seja convocado para ocupar cargo no Executivo, o que permitiria recuperar a vaga perdida.

TEMPO FECHADO

Com raras exceções, a maioria dos funcionários de nível superior, na Secretaria da Fazenda, concorda que a situação das finanças do Estado vai piorar em 2017.

HÁ UM ANO

O governo federal publicou regulamentação da lei que permite aos Estados e municípios refinanciarem suas dívidas sob novas regras. O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro acham que poderão aproveitar a mudança para fazer novos empréstimos.

A notícia foi divulgada a 30 de dezembro de 2015, mostrando que as fórmulas são as mesmas e o buraco cada vez aumenta mais.

EXPECTATIVA

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central será a 11 de janeiro com a sinalização de que a taxa de juros cairá 0,5 por cento para sacudir a produção e o consumo. A necessidade de aumentar os empregos fica acima do temor de possível aumento da inflação.

IRRESPONSABILIDADE

Um ano depois da promessa do governo federal, as grávidas do Bolsa Família ainda não receberam os repelentes para se proteger contra o mosquito da zika. A burocracia vai jogando a culpa de um setor para o outro, como é costumeiro, enquanto crianças nascem com microcefalia.

GASTO A MENOS

O Hospital Conceição recebeu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, que permitirá contabilizar a economia de 587 milhões de reais de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.

COMO É

Quincas Borba, personagem do escritor Machado de Assis, definiu no final do século 19 que “a vida não é necessariamente boa nem necessariamente ruim”. Depois, com o acréscimo do futebol e do Carnaval, ficou comprovado: a profissão de pessimista não tem futuro no Brasil.

RÁPIDAS

* Lideranças empresariais começam a mostrar desconforto com a provável criação da CPI das Isenções Fiscais no Estado.

* Serão divulgados, em breve, dados sobre viagens do 1º escalão e seus destinos com jatinhos da FAB.

* Sem discussão na Justiça, o IPTU de 2017 em Florianópolis, pago com antecedência, teve desconto de 20 por cento.

* Sai ano, entra ano e a circunstância se repete: de governos parados pode-se esperar apenas a inauguração de estacionamentos.

