Na preparação para encarar o Athletico, Grêmio tem treino sem Maicon e despedida de Vico

A segunda-feira marcou o início da preparação do Grêmio contra o Athletico-PR, pela decisão das semifinais da Copa do Brasil. No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi iniciou a montagem do time para o enfrentamento na Arena da Baixada, em Curitiba, sem a presença do volante Maicon. Vico, negociado com a Ponte Preta, se despediu dos companheiros.

A primeira parte do treinamento foi com portões fechados. Posteriormente, quando o acesso foi liberado para os jornalistas, foi possível observar o grupo de jogadores dividido em quatro times fazendo espécies de mini-jogos. Já no fim do trabalhos, os atletas realizaram um trabalho coletivo.

Mais uma vez, Maicon foi ausência no trabalho com bola. O volante apareceu apenas nos minutos finais, de tênis, para assistir o final do trabalho dos colegas. Assim, cresce a tendência de que o jogador fique de fora do jogo de volta em Curitiba. A tendência é Rômulo, inclusive poupado do jogo contra o São Paulo, seja o titular.

Ainda com relação a formação, uma baixa já é certa: Everton. Cebolinha está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Pepê é o mais cotado para estar entre os 11 iniciais. Assim, o provável Grêmio para encarar tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Rômulo, Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre, Pepê; André.

Nesta terça-feira, o time realiza o último treinamento em Porto Alegre, às 8h30. No início da tarde, a delegação embarca para Curitiba, onde na quarta-feira, decide a vaga às finais da Copa do Brasil.

Despedida de Vico

O atacante Vico também este no gramado do CT Luiz Carvalho, pela última vez. O jogador que está sendo emprestado para a Ponte Preta se despediu dos companheiros, durante o trabalho desta tarde.

