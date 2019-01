Com a participação de Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá na próxima semana, pela primeira vez no novo governo, o comando interino do Palácio do Planalto. No período, Mourão deve fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, para um evento militar, e participar de jantar, na capital federal.

